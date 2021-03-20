İstanbul'da 'şok uygulama': 23 bin 478 kişi sorgulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğünce üç farklı ilçede gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 23 bin 478 kişi sorgulandı, biri terörden, bir kısmı sahte kimlik ve uyuşturucu madde ticareti kapsamında olmak üzere 116 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğine yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde 110 ekip, havadan helikopter ve insansız hava aracı desteği ile geniş çaplı ‘şok uygulama’ yaptı. 24 saat esasına göre yapılan söz konusu uygulamalarda ilçe merkezleri ve kenar mahallelerdeki metruk binalar, halkın uğrak yerlerinden park ve bahçeler didik didik arandı, ilçelerin giriş ve çıkışlarında, ana arterlerde ve bulvarlarda durdurulan otomobiller titizlikle incelendi. 23 bin 478 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimlerde, 2 bin 42 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yakalama kararı bulunan kişiler polis kontrolüne takıldı

Söz konusu uygulamalarda aranan 58 şüpheli yakalanırken, 16’sı asker kaçağı, 16’sı faili firar ve 3’ü kabahatler kanunu kapsamında olmak üzere 35 kişi adli makamlara sevk edildi. Denetimler kapsamında kusurlu bulunan 3 araca işlem yapılırken, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait değişik çap ve markalarda 31 fişek ele geçirildi. Yine yapılan uygulamalar sırasında alkollü araç kullanmaktan dolayı bazı sürücülere adli ve idari para cezası uygulanırken, bu denetimlerde farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çeşitli adli vakalara dayalı olarak 116 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerin çoğunluğunun tutuklandığı öğrenildi.

Polisin denetimleri aralıksız devam ediyor

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanun kaçaklarına karşı denetimlerine aralıksız devam eden İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer ilçelerde de benzer uygulamalarını sürdürüyor.



