Naci Ağbal: Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sabah saatlerinde Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.''



Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. — Naci AĞBAL (@naci_agbal) March 20, 2021

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