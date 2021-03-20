Naci Ağbal'dan veda mesajı

Merkez Bankasın'daki görevinden alınan Naci Ağbal, veda mesajı yayınladı. Habertürk'ün haberine göre Ağbal'ın mesajından öne çıkan satırlar şöyle:

-İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı hedefi sağlanır.

-Elimden geldiğince merkez bankasını ileri taşımaya çalıştım.

SON DAKİKA! NACİ AĞBAL'DAN VEDA MESAJI // "ELİMDEN GELDİĞİNCE MERKEZ BANKASI'NI İLERİ TAŞIMAYA ÇALIŞTIM" — Habertürk Radyo (@HaberturkRadyo) March 20, 2021

-Merkez Bankası'nın yegane hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli ve cesur çalışma yürüttük.