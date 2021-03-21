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    Karabük'te avukattan genç kadına şiddet: 'O kadar pişkin ki olay sonrası 'Pide yaptırıp geleyim mi?' dedi'

    © Fotoğraf : dokuz8haber
    Türkiye
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    Karabük'te alkol alan bir avukat, kız arkadaşını yumruklayarak darp etti. O anları anlatan kadın, "O kadar pişkin ki, pide alıp geleyim mi diyor" ifadelerini kullandı.

    Karabük’te 21 yaşındaki B.Ü, avukat erkek arkadaşı S.A. tarafından şiddet gördü.

    İddiaya göre iki genç ziyarete gittikleri arkadaşlarının evinde alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde S.A., tartıştığı B.Ü’yü koltuğa sıkıştırıp yumruklamaya başladı. Canının yandığını söylemesine rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs, B.Ü’nün çığlıklarının ardından üzerinden kalktı. Aldığı darbeler nedeniyle genç kızın gözü kan çanağına dönerken komşularının yardımı ile avukat olduğu öğrenilen S.A. olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Soluğu polis merkezinde alan 21 yaşındaki B.Ü’nün darp raporu aldıktan sonra şikayetçi olması üzerine avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

    ‘Gözümü defalarca yumrukladı’

    Yaşadığı dehşet anlarını anlatan B.Ü, “Her zamanki gibi iki arkadaş oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra bir arkadaşımızın evine gittik, alkol almaya başladık. Alkolü biraz fazla kaçırdı. Sürekli bir sinir halindeydi. Ben sürekli alttan alıyordum, arkadaşı da alttan alıyordu, gerginlik çıkmasın diye. Daha sonra benim kaldıramayacağım bir şey söyledi. Ben de ona sinirlendim ‘Niye öyle diyorsun?’ diye bir şey söyledim. Bir anda benim yanımdan ayağa kalktı. Boynumdan tuttu ve koltuğa boynumu yapıştırdı. Gözümü defalarca yumruklamaya başladı” diye konuştu.

    alkollü erkek arkadaşı tarafından darp edilen B.Ü, Karabük
    © İHA
    alkollü erkek arkadaşı tarafından darp edilen B.Ü, Karabük

    ‘Can havliyle bağırmaya başladım’

    Genç kız, erkek arkadaşı tarafından darp edildiği sırada diğer arkadaşından yardım istediğini belirterek, “Arkadaşına defalarca kez kurtar beni, gözümü yumrukluyor, canım çok yanıyor dedim. 5-10 defa yumruk atıldı gözüme. Daha sonra üzerimden kalktı. Dışarıya doğru gitti can havliyle bağırmaya başladım. Sonrasında gitti, komşular dışarıya çıktı. Komşulardan bir teyze geldi bağırdı çağırdı. Bende o gittikten sonra bahçeye hava almaya çıktım. Olayın şokuyla nefes nefese kaldım. Çünkü beklemediğim bir şeydi dedi.

    ‘Cam aşağıya indi, elimde kesikler oluştu’

    Dışarıda nefes aldıktan sonra eve geri döndüğünü ifade eden genç kız, “O da eve geldi. ‘Onu ben getirdim sadece ben geri götürebilirim. Hemen benimle gelecek’ diye ısrar etmeye başladı. Daha sonra kendimi lavaboya attım. Lavabonun da kilidi yoktu. Evin kapı ve camları eskiydi. Zorlamaya başladı. O arbede de kapının camı aşağıya indi, elimde kesikler oluştu. Hastanede camı çıkarttılar. Elim, kolum hep çizik” şeklinde konuştu.

    Komşularının araya girmesi ile şahsın olay yerinden uzaklaştırıldığını aktaran B.Ü, arkadaşının evine gittikten sonra şahsın kendisini arayarak yanına gelmek istediğini ve bunu kabul etmediğini söyledi.

    Olayın ardından polis merkezine giderek ifade verdiğini ve darp raporu alarak şikayetçi olduğunu kaydeden genç kız, şiddet uygulayan avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ifade etti.

    ‘Kadına şiddet son bulsun’

    Şiddete uğrayan ne ilk ne de son kişi olduğunu dile getiren B.Ü şu ifadelere yer verdi:

    “O kadar pişkin ki ‘Pide yaptırıp geleyim mi?’ diyor. Hakkımızı emanet ettiğimiz kişi tarafından hakkımız gaspa uğruyor. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben ilk değilim son da değilim. Benimle birlikte binlerce, milyonlarca kadın aynı şeyi yaşadı.”

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    Etiketler:
    Darp, Avukat, Alkol, uzaklaştırma, Kadına şiddet
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