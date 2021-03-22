İBB Sözcüsü Ongun'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne: Hevesinizi de aldıysanız Gezi Parkı'nı geri verir misiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Söz konusu açıklamayı kişisel Twitter hesabında takipçilerine aktaran Ongun, "Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?" diye sordu.
Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz @VGM_VAKIFLARGM ? https://t.co/DVqU704bl6— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 22, 2021
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