İBB Sözcüsü Ongun'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne: Hevesinizi de aldıysanız Gezi Parkı'nı geri verir misiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını alıntılayarak "Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?" diye sordu.