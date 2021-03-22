Rus Büyükelçi Yerhov ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bir araya geldi

Yerhov, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti.
Görüşmede taraflar, Rus turistlerin Türk sahillerinde güvenli şekilde tatil yapmasına ilişkin konuların yanı sıra turizm ve kültür alanında Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.
Büyükelçi Alexey #Erkhov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı @MehmetNuriErsoy’u ziyaret etti. Görüşmede taraflar, Rus turistlerin Türk sahillerinde güvenli şekilde tatil yapmasına ilişkin konuların yanı sıra turizm ve kültür alanında Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. pic.twitter.com/roAN4czpM9— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 22, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)