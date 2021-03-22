Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli uyruklu bir kişi, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı.

Bu sırada Ömer B.yönetimindeki kamyonet, gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darp etti.

Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı.

Kağıt toplayıcısını önce taş ve sopayla darp ettiler, ardından motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, yaktılar https://t.co/beQrGQOVgX pic.twitter.com/pLmKjDxeQu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2021

DHA'nın haberine göre çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. ve Ali R. yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.