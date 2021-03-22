AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'a uyarı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın’a seslenerek ''Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr Mehmet Boynukalın’a seslenerek, sosyal medya paylaşımları hakkında eleştiride bulundu.

Turan, Boynukal'ını etiketlediği paylaşımında “Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” açıklamasını yaptı.

Sn @M_Boynukalin Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!



Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym — Bülent TURAN (@turanbulent) March 22, 2021

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