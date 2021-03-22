Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 117 can kaybı, 22 bin 216 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2021 Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.