Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" dedi.