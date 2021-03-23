Ankara'ya kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da bugün öğleden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği, bu gece ve yarın (24.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı (8-12 cm) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2021
Ankara'da Beklenen Kar Yağışına Dikkat!@AnkaraValiligi @ankarabbld pic.twitter.com/AFcVO8gVgS
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