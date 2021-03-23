Adana'da emekli çift, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu: Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Adana'da evde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden bir şüphelinin hem emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi hem de öldürülen Mehmet Fevzi Atay'ın uzaktan akrabası olduğu ortaya çıktı.

Adana’nın Karaisalı ilçesindeki çifte cinayeti ile ilgili 4 şüpheli, gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.

Tümenli Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Mehmet Fevzi ve 69 yaşındaki Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın evde ve cansız bedenler üzerinde yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi.

Jandarmanın çalışması sonucu silahı kullandığı belirlenen kişi tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı Oğuzhan Ü. 3 arkadaşının yardımıyla birlikte cinayeti işlediğini itiraf etti.

Oğuzhan Ü, öldürülen Mehmet Fevzi Atay'ın uzaktan akrabasıydı. Aynı zamanda Elif Atay'ın da eski öğrencisiydi.

4 zanlı daha önce de emekli çiftin evine sık sık gidiyordu.

Zanlıların cinayetten bir gün önce de eve gittiği, bu sırada keşif yaptığı belirlendi.

Cinayeti eski öğrencisi işlemiş

Kimse yokken hırsızlık amacıyla eve giren zanlıların, bir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca cinayeti işledikleri öne sürüldü.

Şüphelilerden 2'sinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.