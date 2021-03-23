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    İbrahim Kalın

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ele alındı.

    Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizilen görüşmede, iki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

    İbrahim Kalın
    © AA
    İbrahim Kalın: Suriye iç savaşı sürdüğü ve ülke paramparça kaldığı sürece göçmen krizi geri dönecektir
    PYD, PKK, IŞİD ve FETÖ gibi örgütlere karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edilirken, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

    Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuiyet dile getirildi.

    Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

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    Etiketler:
    Türkiye, ABD, Libya, Irak, Suriye, S-400, Telefon görüşmesi, Görüşme, Jake Sullivan, İbrahim Kalın
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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