Eğitim-İş Başkanı Yıldırım: Okulların kapatılacağı algısı yerleştirildi

Lise öğrencilerinin tüm tepkilerine karşın liselerde sınavların mart ayından itibaren yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda, 8 Mart’ta başlayan sınavların üç hafta içinde tamamlanacağı kaydedilmişti.

Bu kapsamda, okullara sınavların bu hafta içinde tamamlanması gerektiğinin bildirildiği öğrenildi.

İkinci döneme ait sınavların nisan ayının başında bitirilmesine yönelik okullara bilgilendirme gittiğini söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilirken tüm öğretmenlerin ve, dolayısıyla riskin azalacağı taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Yıldırım, “Çok sayıda eğitim çalışanının Kovid-19’a yakalandığı ve yaşamını yitirdiği yansıyor. MEB, sınav yapmak adına okulları yüz yüze eğitime açtı ancak aşıları yaptıramadı. Aşıyla ilgili gelişim kaydedemeyecekleri öngörüsü üzerinden nisan ayı sonu itibarıyla okulların yüz yüze tamamen kapatacağı algısı yerleşti” dedi.

Okulların hijyen koşullarının sağlanamadığını ve okullara bu konuda maddi destek de sağlanamadığını kaydeden Yıldırım, “Çocukları sadece not üzerinden değerlendirmek adına okulları aç-kapa şekilde sürdüren MEB, bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Yetkililerin bir an önce görevlerini bırakmasını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitimine yazık oldu. Telafisi zor olan bir yıl kaybı var. Korkarız ki bu yılın üstüne ikinci dönemin sonları da kayıp olarak eklenecek” diye konuştu.