AK Parti'de kongre günü: Erdoğan, dışarıda bekleyenlere hitap etti

AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Kongrede 2023 seçim manifestosu açıklanacak, kampanya şarkıları ilk kez çalınacak. Kongrede, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu da oluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yapacağı konuşma için "2023'ün manifestosu olacak" dediği AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede yaşananlar şöyle:

10:46 - Erdoğan, kongre öncesi dışarıda bekleyen partililere hitap etti. "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı bir buluşmada sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum" diyen Erdoğan, buradaki konuşmasında artık 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceklerini bildirdi.

10:34 - Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

© AA / AK Parti AK Partili Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

Kongre öncesi manzaralar

Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Kapalı Spor Salonu'nun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

Kongre programı

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak. Divan Başkanı'nın konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

#Canlı: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor https://t.co/YcJAvqSjDQ — AA Canlı (@AACanli) March 24, 2021

AK Parti bugüne dek toplam 9 kongre yaptı

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.