Mansur Yavaş’tan 'Cumhurbaşkanlığı' iddiası hakkında açıklama: Paylaşımın silmenizi rica ediyorum

Bir sosyal medya kullanıcısının "Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" paylaşımına yanıt veren Yavaş, "Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır... Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bir sosyal medya kullanıcısının 'Cumhurbaşkanlığı' paylaşımına yanıt verdi. Kullanıcının “İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House’un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak” paylaşımını kaldırmasını isteyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Chatham House’un böyle bir açıklaması olmamıştır, paylaşımı silmenizi rica ediyorum. Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek. Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.''

Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır, paylaşımı silmenizi rica ediyorum.



Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek.



Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/Hwju3mkTfc — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 25, 2021

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