Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, yarın görevinden ayrılıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.

Odatv’ye konuşan Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağını doğruladı.

Aydın, “İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç.” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ise Aydın'ın istifa ettiği iddiaları üzerine şu açıklamada bulundu:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapma olan Sayın Hüseyin Aydın, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra; 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.