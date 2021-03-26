Selvi: HDP’nin kapatılmasıyla ilgili süreçte ilk adım 31 Mart'ta atılacak, raportör çalışmalarını sürdürüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "HDP’nin kapatılmasıyla ilgili süreçte ilk adım 31 Mart Çarşamba günü atılacak. Anayasa Mahkemesi, HDP davasıyla ilgili bir raportör görevlendirmişti. Raportör çalışmalarını sürdürüyor. Raportör, açılan davada kabul edilebilir kriterler yerine getirildi mi getirilmedi mi diye bakıyor. Eğer kriterler yerine getirilmişse, o yönde rapor verecek. Yok değilse, şu şu nedenlerle kabul edilemez diyecek. Raportörün ön incelemesi muhtemelen pazartesi günü üyelere sunulacak" açıklamasında bulundu.

Selvi yazısında, "Çarşamba günkü toplantıda iddianamenin kabulü yönünde karar verilirse, iddianame ekleriyle birlikte. Savunmasını hazırlaması için HDP’ye 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Ondan sonra ikinci aşamaya geçilecek. HDP’nin savunması, bu kez 'esas' düşüncesini bildirmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen esas hakkındaki düşünce Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’ye tebliğ edilip, yeni bir süre verilecek. HDP bu süre zarfında esas hakkındaki savunmasını yapacak" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu prosedürün tamamlanmasından sonra sözlü savunma aşamasına geçilecek. Önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin dinlenecek. Ardından da HDP sözlü savunma yapacak. Savunmalardan sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu raporların çok belirleyici olduğu görüldü ama üyeler rapor doğrultusunda ya da aksi istikamette karar verebiliyor. HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden en az 10’unun kapatma yönünde oy kullanması gerekiyor. Yoksa HDP kapatılamayacak. Tabii partinin kapatılması yerine Hazine yardımının kesilmesi ya da bazı isimlere siyasi yasak konulması da seçenekler arasında.

'HDP kendisini feshederse dava düşecek'

© AA / Fatih Kurt HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Kapatma davası, yargı süsü verilmiş siyasi bir intikam davasından başka bir şey değil

HDP, kendini fesh edip kapatma davasını düşürme konusunda bir de hukuki desteğe sahip. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 108. maddesindeki 'Hakkında kapatma davası açılan partinin dava sonuçlanmadan kapanma kararı alması, davaya devam edilmesini ve kapatma kararı verilmesi durumunda da doğacak hukuksal sonuçları etkilemez' ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 8 Aralık 2010 tarih ve 2010/112 sayılı kararı ile iptal edildi. 5 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren gerekçeli kararda 'Bir siyasi partinin kapanma kararı almasıyla da neden olduğu ileri sürülen tehlikenin ortadan kalktığı açıktır' deniliyor. HDP davasının sadece hukuki boyutuyla değil, siyasi sonuçları itibarıyla da dikkatle izlenmesi gerekiyor."