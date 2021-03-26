Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine muhalefetten yöneltilen tepkileri eleştirdi. "Meclis'in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor" diyen Erdoğan, "Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama sürecine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii ben şu an itibariyle Bakanımızın açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim fakat süreç ne getirir ne götürür tam göremiyoruz. Temenni ediyoruz ki yaz mevsimine çok daha huzurlu şekilde girmiş olalım. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz aşıydı. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı.

50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. Mayıs - haziran gibi bitirmeyi temenni ediyoruz. 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelmesi itibarıyla bu bizi rahatlatacak."

'İrticai faaliyet farklı bir olay, terörle iltisaklı olay farklı bir olay'

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) odağında olduğu tartışmalarla ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay, terörle iltisaklı faaliyetler ayrı bir olay. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır" ifadesini kullandı.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklikle ilgili konuşan Erdoğan: İrticai faaliyet farklı bir olay, terörle iltisaklı faaliyetler ayrı bir olay. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar https://t.co/f4UV4Ct3HQ pic.twitter.com/fBjk22tI3M — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2021

'Meclis'in alacağı bir karar falan değildir, muhalefet bu işleri bilmiyor'

Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine muhalefet kanadından yöneltilen açıklamaları da değerlendirdi. "Meclis'in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilseler böyle bir lafı yapmazlar. Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: