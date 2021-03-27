Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bu iş bitti

Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası’na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!