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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güney Kıbrıs'ta bir camiye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli, "Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum" ifadesini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı Episkopi köyünde bir camiye gerçekleşen saldırıyı kınadı. 

    Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur.
    • Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.
    • Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir."

    Bahçeli, Berat Kandili'yle ilgili yayınladığı mesajda da ilk olarak "İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini dinlemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güçlendirmeye ihtiyaç vardır" dedi. Bahçeli, şunları kaydetti:

    • "Kibir, hırs, husumet, tamah, ihtiras, kıskançlık, bencillik, cahillik, iki ucu keskin bıçak olan tahammülsüzlük insan hayatını zindana çeviren, sevgi ve hürmeti zedeleyen, hoşgörü ve merhameti örseleyen menfi haller olarak giderek çapını ve çeperini genişletmektedir.
    • Bizi biz yapan yüce hasletlere sarılmadıktan, bizi insan yapan yüksek değerleri benimsemedikten, birbirimizi anlayıp dinlemedikten sonra manevi duruluğa, huzur ve sükûnete ulaşmak çok zordur. Zaman nehrinin hızlı akışı esnasında sabırla durum muhasebesi yapmak zorunluluktur.
    • Berat Kandili’nin kalbimizi nurlandırmasını, insanlığın etrafını kuşatan kirlilikten, tesiri altına girilen karanlık türbülanstan çıkış için bir milat olmasını temenni ediyorum. Fitnenin yerine fazileti geçirmek, gıybetin yerine muhabbeti yerleştirmek temel görev olmalıdır."
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