Vedat Milor: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yapan Vedat Milor, şunları söyledi:
"Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum. Restoran eleştirmenliğinde eksilerim birikmeye ve artılarımın önüne geçmeye başladı."
Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum.— Vedat Milor (@vedatmilor) March 27, 2021
Milor'un paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Kürşat Ayvatoğlu, arabada uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin çıkması üzerine gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayvatoğlu'nun ifadesinde 'kokain değil pudra şekeriydi' dediği ileri sürülmüştü.
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