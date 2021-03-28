Türkiye'de mağaralarda toplanan kantaron balı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye’de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin euro ile ( 96 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart’ta kantaron balının, dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi.

According to the official website of Guinness World Records, Centauri Honey from Turkey is the most expensive honey in the world. https://t.co/fYf8IsB4Gx — Times Food (@TOIFood) March 25, 2021

​Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmede resmi bir hakemin, balın başarısını doğruladığı belirtildi.

Kilosu 96 bin TL

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.

Geleneksel yöntemlerden farklı yetiştiriliyor

Balın, geleneksel baldan çok farklı olduğu, koyu renkte ve acı bir tada sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca, balın magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar bakımından yüksek tıbbi özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı olan belirli kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi.

Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların çoğunun aksine kantaron balının yılda sadece bir kez toplandığı ifade edildi.

Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/Gıda Enstitüsü'ne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.