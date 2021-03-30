Kayıt
14:02 30 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mevlüt Çavuşoğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'da siyasi çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 53
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044149075_0:145:1200:820_1200x675_80_0_0_d2eef932578d67477f9246245fb06956.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103301044149107-disisleri-bakani-cavusoglu-afganistanda-siyasi-bir-cozum-icin-kapsamli-bir-ateskese-ihtiyacimiz-var/

    Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında imzalanan mutabakatın Afganistan'daki barış sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ancak ülkede şiddetin hala devam ettiğini belirterek "Siyasi bir çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla Tacikistan ve Afganistan'a teşekkür ederek Tacikistan'a sıcak misafirperverliği için de ayrıca teşekkürlerini sundu.

    Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'ın güvenlik, istikrar ve refahının herkes için çok önemli olduğunun altını çizerek konferansa bu nedenle yüksek düzeyde katılım olduğuna da dikkati çekti.

    Türkiye'de Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin başlamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Afganistan hakkındaki halen en kapsayıcı platform olmasından gurur duyuyoruz. Bu girişimi doğuran fikir halen güçlü bir şekilde devam ediyor: Bölgemizin sorunları ancak bölgesel iş birliği ve sahiplenme ruhuyla çözülebilir. İstanbul Süreci'ndeki terörle mücadeleden ticarete kadar çeşitli alanlardaki güven artırıcı önlemler değerlidir."

    Çavuşoğlu, Afganistan'daki barış sürecinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek Doha'daki Afganlar arası müzakerelerin kalıcı bir barışa ulaşma umutlarını artırdığını kaydetti.

    Değerli çalışmaları için Katar'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Geçen yıl Doha'da ABD ile Taliban arasındaki barış mutabakatı önemli bir kilometre taşıydı. Bununla birlikte şiddet halen devam ediyor. Siyasi bir çözüm için kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

    ‘Doha görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'de üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacağız’

    Çavuşoğlu, yavaş mesafe katedilmesine rağmen barış sürecinin ilerleme kaydetmenin tek yolu olduğunu ve herkesin sürece tam destek vermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

    "Bu düşünceyle ve Afgan tarafların talepleri üzerine, Doha görüşmelerini tamamlamak ve canlandırmak için Türkiye'de üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Toplantının mevcut barış çabalarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Afganistan'ın gelecekteki siyasi yol haritasına ilişkin tartışmalarda anlamlı ilerleme kaydedileceğini umuyoruz. Bu toplantının eş düzenleyicileri olarak Katar ve BM'ye teşekkür ediyorum. Toplantının düzenlenme şekli konusunda tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Başarısı için hepinizin desteğini bekliyoruz."

    Çavuşoğlu, Afganistan halkının barış ve refah içinde daha parlak bir geleceği hak ettiğini vurgulayarak "Bölgesel bağlantısallık için büyük bir potansiyel var. Bölge ülkeleriyle yakın zamandaki temaslarım bu ilgi ve desteğin düzeyini teyit etti. Afganistan, bu artan bölgesel bağlantısallığın başlıca yararlanıcıları arasında olacaktır" diye konuştu.

    Türkiye ve Afganistan'ın, diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılını kutladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Türkiye kardeş Afganistan'ın barışı, istikrarı ve refahı için Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci dahil tüm platformlarda çalışmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    siyasi çözüm, Ateşkes, Afganistan, Mutabakat, Taliban, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.
    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İsrail’de son erken seçim
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet