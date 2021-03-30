Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden çağrı: Konteyner taşımacılığı yapacak milli gemi filosu kuralım

DKİB tarafından yapılan açıklamada konteyner taşımacılığı yapacak milli gemi filosu kurma çağrısı yapılırken “Geçiş belgesi sorunu ve konteyner bulamamamız 500 milyar dolarlık ihracat hedefini hayal haline getiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19’un küresel piyasalardaki olumsuz etkisinin üretim ağının yanında lojistiği de olumsuz olarak etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, “İhracatçılarımız, müşterilerine ulaştırması gereken ürünü için halen boş konteyner bulamamakta, bulunan konteynerlerde de nakliye ücretinin yaklaşık 3 kat artmış olması nedeniyle rekabetçi fiyat tutturamamaktadır. Konteyner bulunamaması, nakliye ücretlerinin yüksekliği, karayolu geçiş belgesi yetersizliği ve dengeli dağıtılmaması gibi lojistik ağında yaşanan sıkıntılar ihracatımıza olumsuz olarak yansımakta, hedeflenen ihracat seviyelerine ulaşmamızı engellemektedir” denildi.

'Geçiş belgesi olmadığı için ihraç yükünü Türk plakalı taşıtla taşıyamayan ihracatçımız fırsatlardan istifade edememektedir'

Açıklamada “Pandemi süreci ülkemize birçok fırsatlar sunmasına, küresel tedarik zincirinde birçok alıcının ülkemizi tercih etmesine, birçok küresel firmaların alımlarını ülkemize yönlendirmesine rağmen, ürününü gönderecek konteyner bulamayan, geçiş belgesi olmadığı için ihraç yükünü Türk plakalı taşıtla taşıyamayan veya nakliye maliyetleri nedeniyle rekabetçi fiyat tutturamayan ihracatçımız bu fırsatlardan istifade edememektedir” ifadeleri kullanıldı.

Geçiş belgeleri yetersizliği sorununa da değinilen açıklamada “Konteyner yanında, karayolu ihraç sevkiyatlarında da birçok ülke ile geçiş belgesi yetersizliği sorunu yaşayan ihracatçımız, soruna acil çözüm bulunması için en azından kendi milli konteyrner line taşımacılık filomuzun devletimizin öncülüğünde ivedilikle kurulmasını önermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) önderliğinde ve uhdesinde; ihracatçılarımıza ait konteyner gemilerinin bir havuzda toplanmasıyla kurulacak bir şirket ile uluslararası lojistik arenasında yer almamız büyük aciliyet arz etmektedir. Sadece bölgemizde Trabzonlu ihracatçılarımıza ait Rusya ve farklı ülkelere çalışan 15 adet konteyner gemimizi bu amaçla tahsis etmeye hazırız” denildi.

'Geçiş belgesi sorunu ve konteyner bulamamamız 500 milyar dolarlık ihracat hedefini hayal haline getiriyor'

“500 milyar dolarlık ihracat hedefi koymamıza rağmen, 30 yıldır geçiş belgesi sorunu, konteyner bulamama sorunu ile uğraşmamız, konulan hedef rakamlara ulaşılmasını hayal haline getirmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada liman yatırımları yapılmasına da değinildi:

“Milli konteyner firmalarımızı kurmanın yanında potansiyel ülkelerde liman yatırımları da yapmalı, Rusya gibi belli başlı ülkelerde lojistik merkez işlevi görecek demiryolu ve karayolu ağlarına bağlı limanlar da inşa ederek lojistik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Dünyanın en kaliteli ve en uygun maliyetli ürününü de üretmiş olsanız, bu ürünü en hızlı ve uygun maliyetli şekilde pazara ulaştıramadığınız takdirde rekabetçi olmanız ve sürdürülebilir ihracat artışını yakalamanız mümkün olamamaktadır.”