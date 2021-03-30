TBMM'den vekillere yüzde 50 indirimli yabancı dil kursu

TBMM İdari Amiri Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, yabancı dil eğitimi almak isteyen milletvekillerinin kurs ücretlerinin yüzde 50'sinin Meclis bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

T24'ün haberine göre, TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın, yabancı dil kursu ödemelerine ilişkin yaptığı duyuruda, "2021 yılı içinde milletvekillerinin katılmak istedikleri yabancı dil kursları için Bütçe Kanunu E Cetveli hükümleri uygulanacaktır. Milletvekilleri, yurt içinde yerli ve yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen kurslar ile üniversitelerin açmış olduğu dil kurslarına kayıt yaptırabileceklerdir. Yabancı dil kurslarına katılacak milletvekillerinin aylık 490 TL'yi geçmemek şartıyla kurs giderlerinin yüzde 50'si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.

En çok dokuz aya kadar ödeme yapılacağı belirtilirken, duyurunun tüm milletvekillerine ulaştırılacağı yazıldı.