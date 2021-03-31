Yerli sprey aşıda 'mutant virüs' ayrıntısı

Burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Kovid' aşısının Faz-1 denemeleri yakında başlayacak. Geliştirici firma Nanografi, spreyin mutant virüslere karşı da hızla modifiye edilebileceğini duyurdu.

Burun spreyi olarak kullanılacak yerli Kovid aşısı, Faz-1 çalışmaları için gün sayıyor. 'İntranazal Kovid' aşısına ilişkin üretici firma Nanografi'den bir açıklama geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre açıklamada, başarılı olması halinde aşının yılda 250 milyon doz üretilebileceği bildirildi. Geliştirilen aşının Vuhan suşuna ek olarak İngiliz varyantında da etkili olduğu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce tespit edildi.

Ayrıca aşının mutant virüslere etkisine ilişkin bir başka detay da dikkat çekti. Numune üretimleri mart ayında başlayan aşının Türkiye'de oranı giderek artan mutant virüslere karşı hızla modifiye edilebileceği belirtildi.

Açıklamaya göre; aşının ruhsatlandırma çalışmasının ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

İlk deneme Ankara'da

10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ve azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin 'uyandırılarak' Kovid-19 aşısı araştırmasında kullanılmasıyla geliştirilen aşının, ilk insan denemeleri Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılacak.

Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Kovid' aşısının Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurmuş ve "Sonuçlar başarılı olursa dünyada ilk olacak" demişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün (30 Mart 2021) verdiği bilgiye göre, 'İntranazal Kovid' aşısının yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.