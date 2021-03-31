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    Melek İpek

    Melek İpek’in, 112 görevlisiyle görüşmesi dava dosyasında: 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin'

    © İHA / SUAT METİN
    Türkiye
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    12 yıllık eşini işkence gördüğü ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle öldüren Melek İpek'in, olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. İpek'in telefondaki görevliye, “Kocamı vurdum, çabuk yetişin" dediği öğrenildi.

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kendisini kelepçeleyip işkence ettiğini ileri sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren ve ardından tutuklanan 31 yaşındaki Melek İpek'in, olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları dava dosyasına eklendi.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Melek İpek ile 112 görevlisi arasında geçen konuşma şöyle:

    Melek İpek: Kocamı vurdum, çabuk yetişin.

    112 Görevlisi: Nasıl vurdunuz, neyle?

    Melek İpek: Tartışıyorduk, tüfekle vurdum.

    112 Görevlisi: Nereden arıyorsunuz?

    Melek İpek: Döşemealtı, Antalya Döşemealtı.

    112 Görevlisi: Yağca Mahallesi mi?

    Melek İpek: Hayır Ilıca Mahallesi.

    112 Görevlisi: Ilıca Mahallesi, Ilıca Köyü diye mi geçiyor?

    Melek İpek: Evet.

    112 Görevlisi: Tamam ambulans gönderiyoruz.

    Ne olmuştu?

    Ocak ayında yaşanan olayda Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü.

    İşkenceden gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

    Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Çift arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

    Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

    Melek İpek, cuma günü saat 15.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    Görüşme, Telefon, Ambulans, 112 Acil Servis, Darp, işkence, Cinayet, Melek İpek
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