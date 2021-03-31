Bahçeli'den HDP iddianamesinin iade edilmesine tepki: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'yle ilgili hazırlanan iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade eden Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) eleştirdi. Bahçeli, "HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit eden ve iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade eden Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) tepki gösterdi.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Bahçeli, sözlerinin başında "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Raportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır" dediği açıklamasında şunları kaydetti:

'Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?'

"Anlaşılan odur ki, Türkiye’nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır?

Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.

'Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür'

Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir. HDP, bir suç örgütü, bir terör maşası, organize bölücülük markasıdır. Hiçbir usul kaidesi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin, hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır? Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır.

'Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur'

Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur."