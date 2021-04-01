Hasta ve işsiz olduğunu söyledi, Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor

İstanbul'da bir kişi, hasta ve işsizsiz olduğunu söyleyerek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemi sonlandırmayacağını ifade etti.