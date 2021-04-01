Hasta ve işsiz olduğunu söyledi, Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor

İstanbul'da adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, hasta ve işsiz olduğunu, hastalığından dolayı kan parası bulamadığını belirterek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı.
Söz konusu kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemine son vermeyeceğini söyledi.
#Galatasaray meydanında eylem...— iznews agency (@iznews_tr) April 1, 2021
Galatasaray Lisesi'nin kapısına çıkan Sebahattin isimli yurttaş hasta ve işsiz olduğunu, hastalığından dolayı kan parası bulamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı #Erdoğan'la görüşmeden eylemine son vermeyeceğini ifade etti. pic.twitter.com/SOM8OWZ9kS
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