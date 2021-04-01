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    Bisiklet sürücüsü Zeynep'in ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

    Bisiklet sürücüsü Zeynep'in ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044172815-bisiklet-surucusu-zeynepin-olumune-neden-olan-surucu-tahliye-edildi/

    İzmir’de hatalı sollama yaparak girdiği şeritte bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan’a (32) çarpıp, ölümüne neden olan ve ilk bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü Aycan Yörük, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Duruşmada kendisini, "Ben değil, Zeynep Aslan bana çarptı" diye savunan Yörük'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

    Menemen ilçesinde geçen yıl 14 Ekim günü yaşanan olayda, Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Aycan Yörük ise, tutuklandı.

    İlk bilirkişi raporunda Zeynep kusursuz, sürücü asli kusurlu

    Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, ölen Zeynep Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon şoförü Aycan Yörük'ün ise, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' için 'asli kusurlu' olduğu bildirildi.

    9 yıl hapsi istendi

    Bilirkişi raporu doğrultusunda savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise, kamyon şoförü Aycan Yörük ile yol kenarında park halinde olan 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ve iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Şoför Yörük'ün kamyonuyla Sasalı yönüne giderken, yol çalışmasını görmesine rağmen, İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu 'kontrolsüz, aceleyle ve hatalı' şekilde solladığı, girdiği şeritte bisikletiyle antrenman yapan Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu anlatıldı.

    3 sanık için 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

    'Trafik kurallarına uyarım'

    Davanın 2’nci duruşması bugün Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Aycan Yörük'ün SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Zeynep Aslan’ın yakınları hazır bulundu. Hakim, ilk duruşmada istenilen yeni bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi.

    Duruşmada söz alan tutuklu sanık Yörük, "Olayda hiçbir suçum yok. Kendi yolumda dümdüz gidiyordum. Zeynep Aslan bana çarptı. Eğer park halindeki araçlar olmasaydı bu kaza olmazdı. 47 yaşındayım ve başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Trafik kurallarına uyan biriyim" dedi.

    Sanık avukatı da beraat talep etti.

    Yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye

    Mahkeme hakimi, duruşma sonunda Aycan Yörük’ü cezanın üst sınırı ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddeden hakim, Ulaştırma Bakanlığı’na müzekkere yazılarak, sanıklara ait araçların takograf kayıtları ile kaza anında telefonla görüşüp görüşmediklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Kamyon, Kaza, Bisiklet, İzmir
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