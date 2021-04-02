Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet'te FETÖ operasyonu: 66 kişi hakkında gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilmiş 2’si binbaşı, biri yüzbaşı, 2’si üsteğmen, halen görev başında olan 12’si astsubay ve 9’u uzman çavuş olan toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan Başsavcılık, Emniyet içinden 32 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi.