Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet'te FETÖ operasyonu: 66 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin yürütülen FETÖ soruşturmasına ilişkin gözaltı kararları verdi.
Başsavcılık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 2 üsteğmen, 3’ü görevde 12 astsubay, 7’si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 02.04.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."
32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan ve daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6’sı 1. sınıf, 2’si 3.sınıf, 2’si 4.sınıf emniyet müdürü, 1’i emniyet amiri, 9’u komiser, 5’i komiser yardımcısı, 7’si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunduğu, ByLock kullandıkları ve bu şekilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.
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