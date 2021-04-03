İstanbul'da gelinini öldüren 89 yaşındaki kayınpedere ev hapsi cezası verildi

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçaklayıp bastonuyla darp eden 89 yaşındaki Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre diğer şüpheliler Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.