Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında altıncı sıradayız

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
- En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır.
En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021
- Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür.
Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür. pic.twitter.com/EzDMnM0AaP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021
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