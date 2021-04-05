Küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek hakkında sosyal medya kampanyası: 'Tutuklansın'

İsminin Alihan Şimşek olduğu belirlenen bir kişinin, sosyal medyada 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' söylemesinin ardından hakkında tutuklanması yönünde kampanya başlatıldı.

Sosyal medyada adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen kişi hakkında paylaşılan bir videoda yer alan ifadeler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Şimşek'in, videoda 'küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini' anlattığı görülürken, başka videolarda ise Türk bayrağı yırttığını ve Özgecan Aslan'la ilgili tepki çeken ifadeler kullandığı görüldü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da, 'sapıkalihanttuklansın' etiketiyle başlattıkları kampanyada Şimşek'in tutuklanması talebinde bulundu.