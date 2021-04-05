Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda kente uyarı

Meteoroloji'nin raporuna göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Antalya, Adana çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvet olması tahmin edilirken, İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riskinin bulunduğu belirtiliyor. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.