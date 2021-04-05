CHP’li Böke: Emekli amirallerin açıklaması anayasal ifade özgürlüğüdür

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptığı paylaşımda “Emekli amirallerin açıklaması anayasal ifade özgürlüğüdür. Bundan anayasal düzeni yıkma girişimi çıkarmak, kumpas davaları dönemini anımsatıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yayınladıkları bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Böke yaptığı paylaşımda “Emekli amirallerin açıklaması anayasal ifade özgürlüğüdür. Bundan anayasal düzeni yıkma girişimi çıkarmak, kumpas davaları dönemini anımsatıyor. İktidar, gözaltılarla korku yaratmak, sessizlik sağlamak istiyor. Toplumun tüm kesimlerinin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.