Bakan Akar'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklama: Demokrasimize zarar vermekten başka işe yaramadığı açık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmede konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, gazileri ve şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Bakan Akar, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

'Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasada tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

'TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir'