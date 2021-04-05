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    Bakan Akar'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklama: Demokrasimize zarar vermekten başka işe yaramadığı açık

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044197593-milli-savunma-bakani-akardan-emekli-amirallerin-bildirisiyle-ilgili-aciklama/

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirisini eleştirdi. Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı görüşmede konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, gazileri ve şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu ifade etti.

    Bakan Akar, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

    'Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır'

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

    • "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasada tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.

    'TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir'

    • Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
    • Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
    Etiketler:
    Bildiri, Cem Gürdeniz, Gözaltı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Amiral, Emekli, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı
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