Rengin Gürdeniz'den 'Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?' diyen Bahçeli'ye tepki

​Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerden biri olan Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Rengin Gürdeniz, eşinin 'Mavi Vatan' kavramının isim babası olduğunu hatırlatarak "Kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı" dedi.