Rengin Gürdeniz'den 'Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?' diyen Bahçeli'ye tepki

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiride imzası bulunan, 'Mavi Vatan' kavramının isim babası olarak bilinen Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.
Rengin Gürdeniz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mavi Vatan'ı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz demiş Devlet Bahçeli, kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı" ifadesini kullandı.
#mavivatan ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz pic.twitter.com/cbPiHhLjTO— rengin Gürdeniz (@rengin1964) April 6, 2021
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