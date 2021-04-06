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    Kılıçdaroğlu'ndan Montrö bildirisi tepkisi: Ya emekliler dünyanın neresinde darbe yapmış?

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirisi sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi. İmzacılar için "Darbeci" denmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Emekliler dünyanın neresinde darbe yapmış? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti hiç görmedi" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 

    Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması talebine ilişkin olarak "Hep beraber sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Günün 24 saati çalışıyorlar, çocuklarını bile görmüyorlar. Hayatlarını feda ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden insanların elleri öpülmez mi arkadaşlar? Bir istekleri vardı, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenler için meslek hastalığı olsun. Bunu yapmadılar. Vicdan yok mu sizde?" dedi.

    Bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormak gerekir; Bütün bunların sorumlusu kim? Bu ülkeyi yöneten kim? Bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan kim? Her vatandaşımın sormasını istiyorum. Her vatandaşımız yeri geldiğinde 'Dur arkadaş' diyebilmeli" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Aslı Özkısırlar'ın ölümünü hatırlatarak şunları kaydetti:

    • "Aslı Özkısırlar. Bu genç kızımız 21. yüzyılda hastanede yatak bulamadığı için hayatını kaybediyor. 'Bay Kemal' sorumlu diyecekler. Beyefendi bu işin sorumlusu sensin sen, sen yönetiyorsun bu ülkeyi. Dayısı olana ambulans hazır, peki ya garibana? 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' diyoruz. Bizim dostlarımız halktır halk, garibanlardır. 

    'CHP gelse iktidarı yönetebilir mi diyorlar, bal gibi de yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz'

    • Bakın değerli arkadaşlar. Tuttular ta Karadeniz'den başladılar kalabalık kongrelere. Ya yanlış bu arkadaş. Kongreler yaptılar, defalarca söyledik yanlıştır diye. Sorsunlar gazetecilere; CHP'nin kurultayı nasıl oldu? Kurultayı yapmadan önce Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık 'Kongremizi nasıl yapalım?' diye. Cevap verdiler, kapalı alanda yapmayacaksınız, sosyal mesafeyi koruyacaksınız diye. Şimdi söyleyin bakalım devleti kim adaletle yönetir, kim vatandaşlarına değer verir. CHP gelse iktidarı yönetebilir mi diyorlar. Bal gibi de yönetir, açlık olmaz, sefalet olmaz."

    'Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp'

    Bu noktada Bilim Kurulu'na eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, bunun bir faturası olduğunu belirterek şöyle devam etti:

    • "Kime çıkıyor bu fatura? Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. Beş ayrı yerden maaş alıyorlar. Vergi de ödemiyor bunlar. O da başka kurumlar tarafından ödeniyor. Sarayda lale devri yaşanıyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. 193 kişi hayatını kaybetmiş insan gece uyuyamaz ya. Bunların umurlarında değil. Bekledikleri tek şey ceplerini doldurmak. Bunların derdi o, tefecilere çalışıyorlar. Beşli çetede memnun hayatından peki esnafın, manavın, taksicinin, apartman görevlisinin, simitçinin bunların durumu nedir? Saray biliyor mu? Sarayın umrunda bile değil. Bin lira verdim idare edin. Sen bir ay geçin bakalım. Sen bin liraya para bile demiyorsun. Senin gözünün önünde Amerikan doları var.

    'Bu esnaf sana sandıkta hesabı soracak ben bunu biliyorum'

    • Arkadaşlarımızı illere gönderiyoruz. Isparta'da esnaf diyor ki; 'Ramazan'da kapatıyoruz.' Senin en çok kazanacağın dönemde kapatan kim? CHP'de kongre yaptı. Bir kişinin burnu kanadı mı? Sağlık sorunu yaşadı mı? Hayır. Her 100 metrede bir dükkan kapatıldığını görüyoruz. Geçinemiyor adam. Kirayı ödeyemiyor. Saray'dakiler bunu biliyor mu? Bilse ne olur? Onun gözünde esnaf yok ki zaten. 'Nasılsa vururum ensesine tokatı alırım oyu' diyor. Bu esnaf sana sandıkta hesabı soracak ben bunu biliyorum."

    'Emekli ikramiyelerini en az 1500 lira yapacağız'

    Kılıçdaroğlu, daha sonra emeklilere seslendi. "İki maaş ikramiye alman için verdiğimiz mücadeleyi düşün. Emekliyi öyle bir hale soktular ki, gramla et alıyorlar. Emekli ikramiyelerini en az 1500 lira yapacağız" diyen Kılıçdaroğlu, devamında "İstanbul'da Nişantepe'ye gittim. Erdoğan'ın gidip orayı görmesi lazım. Afrika'da değil orası Türkiye'de. Altında uçakların var, hiçbir padişaha nasip olmayacak şekilde sarayların var. Milletin perişanlığını görmüyor musun? 2002 yılında en düşük emekli aylığıyla 7 çeyrek altın alınabiliyor. Şimdi 2 çeyrek" ifadesini kullandı. 

    Genç işsizlik sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Ya gençlerimiz? İşsizler. Bunların hali ne olacak? Gençlere sözüm var, sizin elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğiz ve tamamını telafi edeceğiz" dedi.

    'Gençler sizin nefesinizi kesiyorlar, boğazınıza biniyorlar'

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun ocak ayında rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Zulüm var. Zulümle yönetiyorlar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri... Silah var mı yok? Saldırı mı var, yok? Boğazını sıkıyor. 'Talimat geldi.' Sevgili gençler, talimatı verene dikkat edin. Sizin nefesinizi kesiyorlar, boğazınıza biniyorlar. Neden gençlere haklarını arıyor diye bir korku, kaygı içindeler" diye konuştu.

    '128 milyar dolar nereye gitti?'

    Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yla (TCMB) ilgili ileri sürülen 'rezervler azaldı' iddiasına yer verdi. "Sordum, 128 milyar dolar nereye gitti? Bu sorunun cevabını almış değiliz. Cevabını veremiyorsa sarayın bekçisine söylesin, o cevap versin. Bizim için fark etmez" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Esnafa sordum, 'Biz almadık' diyor. Simitçiye soruyorum, 'Dalga mı geçiyorsun?' diyor. 128 milyar dolar nereye gitti diye soran Merkez Bankası Başkanı'nı neden görevden aldınız?" dedi.

    'Ülkücü kardeşlerim, hiç meraklanmayın, milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli'ye de göstereceğim'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Onun tek derdi var, sarayın bekçiliğini yapmak. Ülkücü kardeşlerime şunu söylemek isterim. Hiç meraklanmayın, ben milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli'ye de göstereceğim, dünyaya da göstereceğim. Ben saray beslemelerine asla itibar etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

    'Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti hiç görmedi'

    Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildirinin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi. 'Darbe' iddiasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    • "Çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın, milletin dikkatini bir yere çekelim... Koro halinde, zaten bunlar daha önce TV'lerde söylendi. Sen çıkıp en başta 'Lozan da, Montrö de bizim güvencemizdir' desen bir şey olmayacak. Niye sesini çıkarmıyorsun? 'Bunlar darbeci.' Yok kardeşim, millet de yemiyor bunları. Millet 'Ben açım, dükkan kapalı, ne diyorsun?' diyor. Ne darbesi ya? Ya bunlar emekli, dünyanın neresinde emekli darbe yapmış? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti hiç görmedi."

    Hürriyet gazetesine tepki: Medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile olamaz

    Kılıçdaroğlu, bu noktada Hürriyet gazetesine de eleştiriler yöneltti. Dün Sabah, Akşam gazeteleri ile birlikte Hürriyet'te de yayınlanan 'Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' başlıklı habere atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Hürriyet gazetesi üzerinden CHP'ye saldırıyorlar. Üzülüyorum, medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile olamaz" görüşünü dile getirdi. (Söz konusu haberde, Montrö bildirisini imzalayan amirallerin CHP üyesi akrabalarının isimlerine yer veriliyordu.)

    'Hep Erdoğan'ı eleştiriyorum, biraz da övelim ya'

    Sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasına değinerek sonlandıran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    • "Hep Erdoğan'ı eleştiriyorum, biraz da övelim ya. 'Kendi dirayetsizliğiniz, iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi krizden krize sokuyorsanız bu vatanı satmaktır' diyor. Erdoğan'ın bu sözünü tutacağım. İktidar olduğumuzda bu vatan hainlerinin hepsinden hesap soracağım."
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