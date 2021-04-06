İstanbul'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir hukuk bürosuna giden iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan birbirleriyle akraba iki grup, Kartal'daki bir hukuk bürosunda uzlaşma için buluştu.

Ancak bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akrabalarına ateş açan ve olay yerinden kaçan zanlı ise Yalova'da yakalandı.