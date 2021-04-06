Evde doğum yapan 14 yaşındaki çocuk kanama yüzünden hastaneye kaldırıldı: Cinsel istismar ortaya çıktı

Denizli'de kanaması durmadığı için hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuğun, doğum yaptığının anlaşılmasının ardından, annesinin sevgilisinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 41 yaşındaki Şakir O. tutuklandı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., evde kız bebek dünyaya getirdi. Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

DHA'nın haberine göre Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, anne Fadime Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi 41 yaşındaki Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından bugün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.