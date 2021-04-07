Kayıt
11:45 07 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hilal Kaplan: Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 233
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104011/86/1040118674_0:120:1280:840_1200x675_80_0_0_5086a0e218d2991e7c046a436ec7c6fd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044211702-hilal-kaplan-vallahi-bunca-yilin-yandasiyim-ama-cumhurbaskanimizla-boyle-bir-tane-diyalogumu/

    Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu yayınla ilgili olarak gazeteciler Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Uğur Dündar'ı eleştirdi. Kaplan, "Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar" dedi.

    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KRT TV'de konuk olduğu yayını değerlendirdi.

    'Yağdaş gazetecilik' başlığıyla yayımlanan yazısında Kaplan, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa 45 günlük fatura kesen İGDAŞ üzerinden İBB'yi sponsor yaparak fonladığı KRT TV'ye konuk oldu. Gazeteci arkadaşlarımız ise gerçekten göz yaşartıcı bir performans sergiledi" ifadesiyle sözlerine başlayan Kaplan, şöyle devam etti:

    "Mesela Gürkan Hacır, 'Ben sizi ta Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nızdan hatırlıyorum. Kitap fuarlarına gelirdi Ekrem Başkan, o zaman da Başkan diyordum, çünkü ilçe başkanıydı' diye söze başladı. Başkan demelere doyamayan Hacır şöyle devam etti: 'Başkan gelirdi, hatta Yılmaz abiden, Yılmaz Özdil'den kuyrukta bekleyip kitap aldığını, imzalattığını ve üstüne de konuştuğunu hatırlıyorum ben bizzat yani.'

    Kitap almış ve üzerine de konuşmuş; gerçekten hayret ettim ben bizzat yani.

    CHP belediyelerine kitap satma üstadı olarak tanınan Barış Yarkadaş geri kalmadı elbet; aldı sazı eline:

    'O kadar kitaptan bahsetmişken, Başkanıma da ben kendi kitabımı getirdim. Bu kitabın yazarı benim ama mimarı Ekrem Başkan. 'Umut Yeşerdi.' T.C. tabelası asıldıktan sonra... Başkanım bunu size takdim edeyim.' (Ayağa kalkıp kitabı verir)

    Yaş haddinden olsa gerek evden yayına bağlanan Uğur Dündar ise 'usta gazeteciliğini' şöyle konuşturdu. 'Ama Sayın Başkan, siz orda duruyorsunuz. Bizim için bir güven kaynağısınız. Her şey çok güzel olacak.'

    Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar. O yüzden yağdaş meslektaşlarıma yüksek tebriklerimi sunarım!"

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Cumhurbaşkanlığı, Hilal Kaplan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Açıklamada, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını koruma becerilerini desteklemeyi amaçladığı belirtilen tatbikatın ne zaman başladığına ve ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.
    Çin'den, 2 uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet