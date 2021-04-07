Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında 'Seni gidi algıcı seni' notuyla yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayınlayan 104 emekli amirali eleştirirken kullandığı "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kim bilir daha neler çıkacak?" ifadesine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Neymiş efendim? Bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, gelinleri, damatları, görümceleri CHP'liymiş. Şu zekaya bak Allah aşkına, bu aklı size kim veriyor Allah aşkına? Eğer sen, darbeci akrabası arıyorsan, ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. He istiyorsan gel şehit ailelerine soralım, ne diyecekler."

Seni gidi algıcı seni! pic.twitter.com/NLovQqXNaI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2021

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