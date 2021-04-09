Para aklamada 'Şirinler yöntemi' kullanıldı

FETÖ'nün finansal yapılanması içinde bulunan ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın devlet hazinesine devri için iddianame hazırlandı. Banka aracılığıyla yapılan para aktarmalarında da Şirinler Yöntemi'nin kullanıldığı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kuruluşu olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'nın devlet hazinesi devrine ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün bankayı ayakta tutmak için başvurduğu yasa dışı yöntemler, detaylarıyla anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müsadere talebiyle hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, TCK'nin 54. ve 55. maddelerine göre kasıtlı suçun işlenmesinde kullanılan Bank Asya'ya ait eşyaların ve kazancın müsaderesine (devlet hazinesine devir) karar verilmesi talep edildi.

Hürriyet'in haberine göre iddianamede, suçlara konu delil olarak da MASAK ve BDDK raporları, KOM Daire Başkanlığının Bank Asya raporu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi, TMSF cevabi yazıları ve tüm soruşturma evrakı gösterildi.

Bank Asya'ya ilişkin "A grubu" hissedarlar hakkında, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan açılan kamu davasının sürdüğü belirtilen iddianamede, yönetimi tamamen TMSF'ye bırakılmış olan Asya Katılım Bankası AŞ'nin tüzel kişiliğine dair soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, Asya Katılım Bankası AŞ'nin örgüt içerisindeki yeri, örgütün finansmanındaki rolü, bankanın finansman açısından örgütün eylemlerine nasıl özgülendiği ve bankanın neden müsadere edilmesi gerektiği hususları yer aldı.

Suç gelirlerinin aklanmasında 'Şirinler yöntemi'

Banka aracılığıyla FETÖ'ye finansal destek sağlamak için örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'de himmet, kurban ve bağış adı altında toplanan paraların yasal kaynağının gizlendiği belirtilen iddianamede, şunlar anlatıldı:

"Örgüte bağlı kurum/kuruluşlarda çalışan çok sayıda hizmetli, öğretmen, işçi gibi sıfatta görev yapan kişiler adıyla asıl göndericilerin kimliği gizlenerek, aynı benzer miktarlarda aynı veya yakın tarihlerde, şüpheli işlem bildirimine yakalanmamak için bilinçli ve örgütlü olarak yurt dışında kurulu bulunan FETÖ ile bağlantılı kurum veya kuruluşlara klasik aklama yöntemlerinden biri olan 'şirinler yöntemi' kullanılarak bağış-burs adı altında, banka üzerinden para transfer edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, örgüt adına toplanan himmet, burs, kurban ve bağıştan elde edilen suç gelirlerinin, "şirinler yöntemi" ile aklandığı belirtilerek, aklanan bu paraların örgütün finansmanında kullanıldığı ifade edildi.

Kredi çeken kuruluşlar, kredi veren banka, kredilerin çekilmesinde kredinin teminatı olarak ipotek alınan gayrimenkulün sahibi olan şirket kuruluşlarla kredilerin geri ödenmesi için toplanan paraların bağış adı altında kuruluşlara yatırılması hususlarında rol alan kişi ve tüzel kişiliklerin, birbirleriyle bağlantılı olduğu vurgulanan iddianamede, bunların organize bir şekilde yapıldığı kaydedildi.