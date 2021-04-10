Azerbaycan'da Kovid-19'a yakalanan iş insanı Surur Aydın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Azerbaycan'da Kovid-19'a yakalanan Türk iş insanı Surur Aydın, tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Azerbaycan'da ihracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Surur Aydın, tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, konu hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İhracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu Bakü’de koronavirüse yakalanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği YK üyesi Sayın Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Gaziantep’e getirildi" ifadelerini kullandı.

Gülle, şöyle devam etti:

"İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın’a acil şifalar dilerken; 'Yol ve kader arkadaşım' dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim."

İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın’a acil şifalar dilerken; “Yol ve kader arkadaşım” dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum. — İsmail Gülle (@ismail_gulle) April 10, 2021

​