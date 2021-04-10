Azerbaycan'da Kovid-19'a yakalanan iş insanı Surur Aydın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Azerbaycan'da ihracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Surur Aydın, tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Gülle, şöyle devam etti:
"İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın’a acil şifalar dilerken; 'Yol ve kader arkadaşım' dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim."
İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın’a acil şifalar dilerken; “Yol ve kader arkadaşım” dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.— İsmail Gülle (@ismail_gulle) April 10, 2021
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