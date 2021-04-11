2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacak

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesinde bulunan M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti’nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için yüzey araştırma izni verildi. Araştırma, 27 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunulan 'Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması' projesi kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle başlatılacak olan yüzey çalışması Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Eylül ayında saha çalışmaları başlıyor

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundukları Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi'nin geçen hafta onaylandığını belirtti.

Eylül ayında saha çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Kolancı, "Farklı bilim dallarından 27 uzman araştırmacılarla birlikte yüzey araştırmalarını yürüyeceğiz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelik olarak Attouda'daki antik yapıların tanımlaması, buraya ulaşan antik yol güzergahlarının belirlenmesi, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespitini yapacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar bize Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak" dedi.

Kolancı, "Attouda'nın çok özel bir antik kent olduğunu dile getirerek, Attouda Antik Kenti'ın milattan önce 200 yılında Helenistik Dönemde kurulduğu düşünülüyor. Roma İmparatorluğu döneminde çok parlak bir çağ yaşadığını biliyoruz. Burada ilk kez bilimsel bir yüzey araştırması yapılacak. Bu çalışmaların bölge için iyi gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Çalışmalara destek veren Sarayköy Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.