Yargıtay Cumhuriyet Savcısı trafik kazası geçirdi

Yozgat’ta gerçekleşen trafik kazasında, Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası ve kayınvalidesi ile oğlu Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.