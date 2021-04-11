Cihangir'de bıçakla kadına saldırıp taciz eden erkek gözaltına alındı

İstanbul Cihangir'de, bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından erkek cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

Demirören Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgiye göre sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki Berzan E. Ç. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.