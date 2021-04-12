Çavuşoğlu, 3 ülkenin bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler Dışişleri Bakanlarıyla görüştü.
Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüşme gerçekleştirdi.
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