Çavuşoğlu, 3 ülkenin bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüşme gerçekleştirdi.